Голевой пас Миранчука помог "Атланте" выбить команду Месси из MLS

Алексей Миранчук, Лионель Месси и Бартош Слиш (слева направо) Фото: Megan Briggs/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Атланта" со счетом 3:2 обыграла "Интер Майами" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф MLS.

В одной из голевых атак результативный пас в составе победителей сделал российский футболист Алексей Миранчук. На его счету в 13 матчах за новую команду теперь три гола и четыре голевые передачи.

Победа позволила "Атланте" выиграть в серии до двух побед – 2-1 и выйти в следующую стадию соревнования. В свою очередь, "Интер Майами", занявший первое место в регулярном чемпионате, с Месси в составе выбывает из дальней борьбы.

В серии 1/4 финала команда Миранчука сыграет с "Орландо Сити".

29-летний Миранчук перешел в "Атланту" из итальянской "Аталанты" прошедшим летом.