Батраков признан лучшим молодым футболистом России

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков стал победителем премии "Первая пятерка", которую Детская футбольная лига вручает молодому игроку.

Как сообщает пресс-служба организаторов, 19-летнего Батракова лучшим назвали 105 экспертов, всего же футболист набрал 518 баллов.

В топ-5 также вошли Данила Козлов ("Краснодар", 237 баллов), Илья рожков ("Рубин", 166), Ярослав Гладышев ("Динамо", 160), Андрей Лангович ("Ростов", 136).

Среди девушек лауреатом премии и стала нападающая московского "Чертаново" Яна Свистунова. На ее счету по итогам голосования 83 балла. В первую пятерку также вошли Глафира Жукова ("Рубин", 81), Марине Ачоян (ЦСКА, 78), Арина Шуба "Краснодар", 69), Виолетта Исайкина ("Чертаново", 51).