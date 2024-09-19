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РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона
Футболист Константин Тюкавин
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим футболистом России сезона-2023/24 по версии РФС. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим тренером стал Сергей Семак, под руководством которого петербургский "Зенит" в очередной раз выиграл золото чемпионата России. Сам "Зенит" признан лучшей командой.

В номинации лучший молодой игрок (до 21 года) победил полузащитник Никита Салтыков. В прошлом сезоне он играл за самарские "Крылья Советов", сейчас защищает цвета московского "Локомотива".

Динамо Сергей Семак Зенит футбол РФС
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