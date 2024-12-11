Россия выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету 4х50 м на проходящем в Будапеште чемпионате мира на короткой воде.

В составе сборной России выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Сурикова, Дарья Трофимова.

Дистанцию россияне преодолели за 1 минуту 35,36 секунды, что является новым рекордом Европы.

Второе место заняла сборная Канады (1:35,94), третье – команда США (1:36,20).

Ранее в среду Лифинцев стал чемпионом мира в заплыве на 100 м на спине.

Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года. Возможность их участия на ЧМ появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские пловцы участвуют на ЧМ под нейтральным флагом.