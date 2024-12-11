Свищев назвал невозможной отмену Fan ID в ближайшее время

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Дмитрий Свищев усомнился в целесообразности отмены карты болельщика (Fan ID) в скором времени.

"Сейчас не лучшее время для отмены Fan ID. Проект призван обеспечить безопасность на стадионах", - приводит слова Свищева "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщили, что комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене карты болельщика.

"Мы обеспокоены и должны думать о болельщиках и спортсменах на стадионах. Поэтому депутаты комитета Госдумы приняли такое решение", - подчеркнул Свищев.

По его мнению, "в ближайшее время отмена Fan ID невозможна".

Fan ID летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

Ранее карта болельщика была задействована на проходивших в России чемпионате мира-2018, Кубке конфедераций-2017, а также матчах Евро-2020.