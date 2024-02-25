Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что введение карты болельщика направлено на безопасность и отменять ее не будут.

"Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того", - приводит слова Матыцина "Матч ТВ".

Fan ID летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.

Ранее карта болельщика была задействована на проходивших в России чемпионате мира-2018, Кубке конфедераций-2017, а также матчах Евро-2020.