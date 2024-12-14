Ставший гражданином РФ Кевин Джонсон завершил вничью бой с Виталием Минаковым

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Получивший российское гражданство американец Кевин Джонсон и экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков завершили вничью боксерский поединок в Москве.

Бой был главным событием турнира, прошедшего в ночь на субботу по московскому времени.

Кевину Джонсону предоставили российское гражданство в январе этого года.

Кроме того, обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин в третьем раунде поединка в тяжЕлом весе нокаутировал бывшего бойца UFC, ныне играющего в американский футбол представителя США Грега Харди.