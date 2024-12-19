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Российский боксер Керефов победил иранца Мехраби на турнире в Нальчике

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Тимур Керефов одержал победу над иранцем Саджадом Мехраби на прошедшем в четверг в Нальчике турнире "Вечер профессионального бокса".

По итогам десяти раундов победу присудили российскому боксеру единогласным решением судей.

Поединок представителей второго среднего веса возглавил турнир.

СпортРоссийский боксер Керефов отметил важность боя с иранцем МехрабиЧитать подробнее

"Я отлично себя чувствую. Продышался десять раундов, соперник был корявым, но держал удары. Это мой первый бой спустя полтора года, и я готов к дальнейшим поединкам. Открыт для предложений. У меня есть предложения и в России, и за границей", - сказал Керефов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Для Керефова этот поединок стал первым на территории России с конца 2019 года. С тех пор россиянин провел пять успешных боев в США и один раз боксировал в Аргентине. Именно в Аргентине Керефов провел свой последний официальный поединок в июне 2023 года, когда раздельным решением судей уступил Франциско Даниэлю Верону, потерпев свое первое поражение в карьере. Для Мехраби бой с Керефовым стал шестым в 2024 году. В 2024 году иранцу среди прочих противостояли Артыш Лопсан и Никита Зонь.

бокс Тимур Керефов Саджад Мехраби
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