Российский боксер Керефов победил иранца Мехраби на турнире в Нальчике

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Тимур Керефов одержал победу над иранцем Саджадом Мехраби на прошедшем в четверг в Нальчике турнире "Вечер профессионального бокса".

По итогам десяти раундов победу присудили российскому боксеру единогласным решением судей.

Поединок представителей второго среднего веса возглавил турнир.

"Я отлично себя чувствую. Продышался десять раундов, соперник был корявым, но держал удары. Это мой первый бой спустя полтора года, и я готов к дальнейшим поединкам. Открыт для предложений. У меня есть предложения и в России, и за границей", - сказал Керефов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Для Керефова этот поединок стал первым на территории России с конца 2019 года. С тех пор россиянин провел пять успешных боев в США и один раз боксировал в Аргентине. Именно в Аргентине Керефов провел свой последний официальный поединок в июне 2023 года, когда раздельным решением судей уступил Франциско Даниэлю Верону, потерпев свое первое поражение в карьере. Для Мехраби бой с Керефовым стал шестым в 2024 году. В 2024 году иранцу среди прочих противостояли Артыш Лопсан и Никита Зонь.