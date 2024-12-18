Российский боксер Керефов отметил важность боя с иранцем Мехраби

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Тимур Керефов считает, что проведение его поединка с иранцем Саджадом Мехраби в Нальчике придаст ему дополнительной мотивации.

"Несомненно, этот бой для меня очень важен - он проходит на моей родной земле, перед моей родной публикой, а это нереальная поддержка. У нас умеют болеть. Это придает мне дополнительную мотивацию и настрой на бой, буду выходить с холодной головой - профессионально делать свою работу", – приводит слова Керефова пресс-служба Федерации бокса России.

Для Керефова этот поединок станет первым на территории России с конца 2019 года. За это время россиянин провел пять успешных боев в США и один раз боксировал в Аргентине. Именно в Аргентине Керефов провел свой последний официальный поединок в июне 2023 года, когда раздельным решением судей уступил Франциско Даниэлю Верону, потерпев свое первое поражение в карьере.

"Долгий простой — это неприятная вещь для меня, как и для любого спортсмена, но с другой стороны - благодаря простою я залечил все свои травмы, болячки и на данный момент физически и ментально чувствую себя шикарно, соскучился по боксу. Буду рад вернуться и показать всем зрителям красоту настоящего бокса", - сказал российский боксер.

Поединок Керефова с Мехраби пройдет 19 декабря и возглавит турнир "Вечер профессионального бокса".

В преддверии турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Керефова составил 75,7 кг, а Мехраби – 78,8 кг.