Фигуристы Степанова и Букин в четвертый раз выиграли чемпионат России в танцах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.

Соревнование проходит в Омске.

По сумме оценок за ритм-танец и произвольную программы спортсмены заработали 215,96 балла.

Теперь Степанова и Букин - четырехкратные чемпионы России.

Второе место занял танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (209,01), третье – Ирина Хавронина/Девид Нарижный (208,56).