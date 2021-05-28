Киркоров исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Болгарии по футболу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Певец Филипп Киркоров будет исполнять гимн РФ перед стартом товарищеского матча между сборными России и Болгарии по футболу в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"РФС традиционно организует matchday программу для болельщиков, главной частью которой станет исполнение гимна России королем российской поп-музыки, народным артистом Филиппом Киркоровым", - говорится в сообщении.

Матч пройдет 5 июня на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, он будет этапом подготовки сборной России к предстоящему чемпионату Европы-2020.

"В чаше стадиона будет организована интерактивная студия, куда придут легенды сборной и звездные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед Евро", - говорится в сообщении.

Среди гостей ожидается появление экс-футболистов сборной России Александра Самедова, Андрея Каряки, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Дмитрия Хлестова, Александра Филимонова, с которыми болельщикам предлагается сфотографироваться и взять у них автограф.

Чемпионат Европы-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.