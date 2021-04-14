Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в рамках подготовки к предстоящему летом чемпионату Европы сыграет в товарищеских матчах с национальными командами Польши и Болгарии.

"1 июня команда под руководством Станислава Черчесова сыграет в гостях с Польшей. Встреча состоится во Вроцлаве на Городском стадионе, начало - в 20:45 по местному времени (21:45 мск). 5 июня россияне встретятся с Болгарией в Москве на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина", начало - в 18:00", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет Бельгией 12 июня и Финляндией 16 июня (оба матча пройдут в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург", встречи начнутся в 22:00 и 16:00 мск соответственно), а также - с Данией 21 июня (Копенгаген, стадион "Паркен", 22:00 мск).

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

По регламенту УЕФА петербургский стадион "Газпром Арена" на время чемпионата Европы будет называться ареной "Санкт-Петербург".