Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Швейцарец Михел Эбишер празднует с командой второй забитый гол в ворота сборной Венгрии Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии со счетом 3:1 победили Венгрию в матче первого круга группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Встреча прошла в Кельне.

На 12-й минуте Квадо Дуа вывел Швейцарию вперед, на 45-й Михел Эбишер упрочил преимущество швейцарцев в счете.

На 66-й минуте венгр Барнабаш Варга сократил отставание в счете, однако на 90+3 минуте Швейцария провела третий гол, его автором стал Брил Эмболо.

Команды представляют группу А, здесь лидирует Германия, накануне со счетом 5:1 разгромившая Шотландию. У Германии и Швейцарии по 3 очка, у Венгрии и Шотландии очков пока нет.