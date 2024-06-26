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Сборная Грузии победила Португалию и вышла в плей-офф Евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Грузии со счетом 2:0 взяли верх над Португалией в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Игра прошла в Гельзенкирхене.

На 2-й минуте гол забил экс-футболист "Локомотива" и "Рубина" Хвича Кварацхелия, на 57-й пенальти реализовал Жорж Микаутадзе.

В другом матче группы F Турция в Гамбурге одержала победу над Чехией – 2:1. На 51-й минуте гол забил турок Хакан Чалханоглу. На 66-й чех Томаш Соучек сравнял счет. На 90+4 минуте Дженк Тосун забил победный для команды Турции гол.

С 20-й минуты сборная Чехии играла в меньшинстве, две желтые карточки получил Антонин Барак.

Таким образом, из группы F в плей-офф вышли Португалии, Турции (по 6 очков) и Грузии (4). Чехия (1) выбыла из турнира.

Чехия Турция Грузия Португалия футбол Евро-2024
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