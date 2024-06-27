Фанат прыгнул на Роналду с трибуны после матча Евро

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Болельщик прыгнул с трибун на нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду после матча чемпионата Европы против Грузии.

Инцидент произошел у входа в подтрибунное помещение, когда футболист покидал поле в сопровождении стюардов. Они и среагировали моментально, оттеснив едва не приземлившегося на Роналду болельщика.

Матч прошел 26 июня и завершился победой сборной Грузии со счетом 2:0. Обе команды вышли в плей-офф.