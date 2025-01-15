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Старший сын Лукашенко переизбран президентом НОК Белоруссии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Виктор Лукашенко, старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, переизбран руководителем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь на отчетно-выборной конференции НОК.

На отчетно-выборной Генеральной Ассамблее его кандидатуру поддержали 82 члена НОК, 2 - проголосовали против, 3 - воздержались, сообщили в пресс-службе НОК Белоруссии.

Там также отметили, что вице-президентом по итогам голосования стал Дмитрий Довгаленок, который и ранее занимал эту должность.

В новый состав Исполкома НОК вошли Виктор Лукашенко, Дмитрий Довгаленок, директор УО РГУОР Андрей Барбашинский, председатель федерации хоккея Белоруссии Аоександр Богданович, старший тренер национальной команды Белоруссии по биатлону Елена Зубрилова, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, председатель федерации настольного тенниса Алексей Прокопович, председатель белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов, старший тренер нацкоманды Белоруссии по художественной гимнастике Любовь Черкашина и глава Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Виктор Лукашенко Белоруссия
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