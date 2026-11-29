Мануэль Нойер предположил, что завершит карьеру после сезона

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вратарь "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что вероятно завершит выступления в профессиональном спорте по окончании сезона-2026/27.

"Предполагаю, что после следующего лета я не буду играть. Сейчас я пытаюсь насладиться оставшимся сезоном", - приводит слова 40-летнего Нойера журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

В настоящее время Нойер восстанавливается после травмы, полученной 8 ноября.

В составе "Баварии" Нойер стал 13-кратным чемпионом Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, шесть раз – Кубок Германии. Нойер – чемпион мира-2014 в составе сборной Германии, выступления за национальную команду (сыграв за не 124 матча) завершил в 2024 году.