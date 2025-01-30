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Российский боксер Гаджимагомедов нацелен победить Мчуну за счет скорости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Чемпион WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, чемпион Европы россиянин Муслим Гаджимагомедов заявил, что рассчитывает победить Табисо Мчуну из ЮАР за счет скорости.

"Лагерь прошел отлично и успешно – обошлись без травм. У меня было несколько этапов подготовки. В общем, все, как надо. В предстоящем поединке с Мчуну добьюсь победы за счет скорости, передвижений на ногах, за счет быстроты", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый поединок пройдет 31 января и возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA" в Москве.

СпортРоссийский боксер Гаджимагомедов 31 января встретится с Мчуну из ЮАРЧитать подробнее

"Знаю, что и Мчуну представляет из себя быстрого боксера небольшого роста. Не могу сказать, что он бьет жестко. И ему становится неудобно, когда против него выступают такие же быстрые оппоненты. Что касается антропометрии, мне это, наоборот, удобно, он сильно ниже меня, но при этом левша", - заявил россиянин.

Мчуну известен российской публике по победам над Денисом Лебедевым и Евгением Тищенко. В поединке с Лебедевым в декабре 2019 года южноафриканец завоевал пояс WBC Silver, а против Тищенко в марте 2021 года – успешно защитил. Также у Мчуну есть опыт проведения чемпионских поединков против Александра Усика и Илунги Макабу.

Гаджимагомедов заявил, что по скорости он опережает Мчуну.

"Буду бить быстро и быстро уходить. Если вспоминать его поединки с Тищенко и Лебедевым, то они попросту не успевали за скоростью Мчуну. Табисо тоже бьет быстро и отходит. Но по скорости я намного быстрее Мчуну. При этом соглашусь с тем, что это один из самых серьезных моих соперников. У него большой опыт. Он боксировал с Тищенко, Лебедевым, Усиком и другими. Для меня предстоящее противостояние очень важное", - сказал боксер.

Гаджимагомедов в июле в Серпухове техническим нокаутом в четвертом раунде победил китайца Чжана Чжаосиня и завоевал пояс WBA в бриджервейте. А в октябре в Уфе провел первую защиту титула, единогласным решением судей одолев немца Леона Харта. До этого Гаджимагомедов в апреле в Сербии поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы, и в честь нашего боксера звучал российский гимн.

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