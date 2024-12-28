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Российский боксер Гаджимагомедов 31 января встретится с Мчуну из ЮАР

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион WBA в бриджервейте, финалист Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведет бой против боксера из ЮАР Табисо Мчуну.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый бой в бриджервейте возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA", который пройдет 31 января в Москве в Международном центре бокса в "Лужниках".

На счету Гаджимагомедова на профессиональном ринге пять побед в пяти поединках (три – нокаутом). Мчуну выиграл 23 боя (13 – нокаутом) при семи поражениях. В том числе победы – над россиянами Денисом Лебедевым и Евгением Тищенко.

бокс Муслим Гаджимагомедов Денис Лебедев Евгений Тищенко Табисо Мчуну
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