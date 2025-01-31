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"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" составили одну из пар раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по итогам прошедшей в Ньоне жеребьевки.

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Брест" - "Пари Сен-Жермен"

"Брюгге" - "Аталанта"

"Ювентус" - ПСВ

"Монако" - "Бенфика"

"Спортинг" - "Боруссия"

"Селтик" - "Бавария"

"Фейеноорд" - "Милан"

На основном этапе эти команды заняли места с девятого по 24-е. Победители пар присоединятся к клубам, которые попали в 1/8 финала напрямую. Они финишировали в первой восьмерке: "Ливерпуль", "Барселона", "Арсенал", "Интер", "Атлетико", "Байер", "Лилль", "Астон Вилла".

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