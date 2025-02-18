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Два игрока футбольного клуба из Верхней Пышмы умерли после тренировки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Скончались два игрока футбольного клуба "ПОЗ-Прогресс" из Верхней Пышмы (Свердловская область), прощание с ними состоится в среду и четверг, сообщается на странице клуба в "ВКонтакте".

"Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, игроки клуба скончались после тренировки ночью 15 февраля.

"ПОЗ-Прогресс" является любительским клубом.

футбол Свердловская область
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