Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил перуанцу Игнасио Бусе в матче второго круга турнира категории Masters в Париже.
Результат – 6:4, 6:4.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, Бусе – 33-е.
Действующий победитель турнира – итальянец Янник Синнер. Рекордсмен по титулам – серб Новак Джокович, он становился триумфатором семь раз.
Турнир выигрывали и россияне: Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2020).