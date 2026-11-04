Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил перуанцу Игнасио Бусе в матче второго круга турнира категории Masters в Париже.

Результат – 6:4, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, Бусе – 33-е.

Действующий победитель турнира – итальянец Янник Синнер. Рекордсмен по титулам – серб Новак Джокович, он становился триумфатором семь раз.

Турнир выигрывали и россияне: Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2020).