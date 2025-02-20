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Медведев снялся с турнира в Дохе, проиграв первый сет в четвертьфинале

Медведев снялся с турнира в Дохе, проиграв первый сет в четвертьфинале
Фото: Dubreuil Corinne/ABACA/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не доиграл четвертьфинальную встречу турнира в Дохе против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу канадца, после чего россиянин отказался от продолжения борьбы.

Медведев является шестой ракеткой мира, Оже-Альяссим – 23-й.

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с еще одним россиянином Андреем Рублевым (№10 в рейтинге ATP).

Даниил Медведев теннис Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев
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