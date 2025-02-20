Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дохе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил австралийца Алекса Де Минора в 1/4 финала турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает десятое место, Де Минор – восьмое.

В 1/2 финала Рублев сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) – Даниил Медведев (Россия, 6).



Статус турнира в Дохе – АТР 500. Призовой фонд – свыше $3,03 млн.