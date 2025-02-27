В 2024 году число покупок европейских футбольных клубов сократилось вдвое

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Активность в сфере поглощений европейских футбольных клубов резко замедлилась за последний год на фоне высокой стоимости команд, судебных споров и спада на рынке прав на трансляции, пишет Financial Times со ссылкой на данные УЕФА.

За 2024 год в Европе владельцев сменили всего 23 клуба по сравнению с 44 годом ранее.

Пик продаж пришелся на 2022 год, когда в регионе было продано 48 футбольных клубов, включая английский "Челси", итальянский "Милан" и французский "Лион". После продажи "Челси" за 2,5 млрд фунтов ряд ведущих европейских команд рассматривали возможность смены владельца, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но в итоге все закончилось продажей миноритарных долей.

Аналитики также отмечают негативную динамику в сфере стоимости права на показ матчей. В последние годы футбольные лиги отдельных стран заключали рекордные, многомиллиардные сделки с телевещателями, и доходы от этого, распределяемые между клубами, стали основным источником заработка для многих команд. Однако во Франции и Италии новейшие соглашения о телетрансляциях футбольных матчей заключались с понижением цены относительно предыдущих контрактов, а Английская премьер-лига добилась всего лишь 4%-ного увеличения выплат, хотя число показываемых игр увеличилось на 40%.

Руководители медиакомпаний указывают на пиратство как на одну их главных проблем для сектора, не позволяющую увеличивать выплаты клубам за права на показ игр. Ранее на этой неделе представители телеканала Sky сказали, что отрасль теряет из-за пиратов сотни миллионов долларов в год.