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Владельцы ФК "Пари Сен-Жермен" решили продать долю в клубе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Катарские владельцы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) ведут переговоры с потенциальными инвесторами о продаже доли в команде, рассчитывая, что стоимость всего клуба в рамках сделки будет оценена более чем в 4 млрд евро, сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в интервью Financial Times.

В числе претендентов - как минимум два американских фонда, а размер предлагаемой доли может достигать 15%, добавил он.

Сумма, в которую владельцы оценили клуб, почти в полтора раза превышает стоимость продажи английской команды "Челси" ранее в этом году, и может повысить оценки других футбольных грандов, ищущих новых владельцев, отмечает Financial Times. В настоящее время идут разговоры о возможной продаже "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", а также миланского "Интера".

ПСЖ также рассматривает различные опции для строительства нового стадиона в Париже, если команде не удастся договориться о выкупе действующей домашней арены у государства, сказал Аль-Хелаифи.

Успехи ПСЖ при нынешних владельцах

Компания Qatar Sports Investments приобрела ПСЖ в 2011 году примерно за 70 млн евро. С тех пор владельцы потратили примерно 1,6 млрд евро на покупку звездных игроков, включая Дэвида Бэкхема, Златана Ибрагимовича, Неймара, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, по данным портала Transfermarkt. С тех пор клуб восемь раз выиграл чемпионат Франции, шесть раз – Кубок Франции, девять раз – Суперкубок страны. В 2020 году ПСЖ доходил до финала Лиги чемпионов.

По данным Deloitte, за прошлый сезон ПСЖ заработал 556 млн евро - на уровне "Ливерпуля" и "МЮ". Причем основную часть выручки клубу приносят спонсорские контракты с такими компаниями как Nike и Qatar Airways, а доля доходов от продажи прав на телетрансляции сильно меньше, чем у команд из Англии и Испании. По оценке Enders Analysis, в текущем году французская "Лига 1" получит от телекомпаний 704 млн евро, тогда как Английская премьер-лига зарабатывает на продаже телеправ 3,9 млрд евро в год, а испанская Ла Лига - 1,9 млрд евро в год.

футбол Франция Пари Сен-Жермен ПСЖ
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