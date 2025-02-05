Криштиану Роналду планирует стать владельцем нескольких футбольных клубов

Фото: Al Nassr FC/Al Nassr FC via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский "Аль-Наср", планирует владеть несколькими клубами, об этом он сообщил в интервью португальскому Canal 11.

"Это моя мечта, и я уверен, что буду владельцем клуба, - сказал Роналду. - Более того, я надеюсь, что у меня будет не один клуб, а несколько".

При этом он не хочет управлять клубом или быть тренером. "Нет большого смысла быть директором клуба, - отметил футболист. - Если я могу быть владельцем клуба, зачем быть тренером, спортивным директором или CEO?"

В среду Роналду исполнилось 40 лет. Завершать карьеру футболиста он пока не намерен.

Роналду - чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии и пятикратный победитель Лиги чемпионов. В 2024 году он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.