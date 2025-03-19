Тищенко уверен, что серия боев Бивола и Бетербиева не наскучит публике

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Алексей Тищенко не боится, что серия боев между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может надоесть любителям бокса.

"Нет, не боюсь. Я считаю, что соперничество будет актуальным, как никогда", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

"Мне доставляет эстетическое удовольствие смотреть такие бои. В мире мало боксеров такого уровня и класса, и очень редко чемпиона встречаются друг с другом, чтобы выявить абсолютного чемпиона. Такие бои всегда будут привлекать внимание, сколько раз соперники ни боксировали", - подчеркнул собеседник агентства.

"Впрочем, я думаю, что на третьем бою все это закончится", - отметил Тищенко.

"Это бои очень высокого уровня, боксеры – очень высокого класса. Приятно смотреть на то, как они соперничают друг с другом в ринге: красивый, классный, высококачественный бокс. Судьбу поединков решают небольшие детали – может, нюансы в подготовке. Поэтому бои и получаются конкурентными, интересными с точки зрения специалистов", - заявил он.

В ночь на 23 февраля Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.