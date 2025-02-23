Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо) во время поединка Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над своим соотечественником Артуром Бетербиевым в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По итогам 12 раундов боя, прошедшего в Эр-Рияде, победу присудили Биволу раздельным решением судей.

Поединок стал главным событием шоу.

Первый поединок этих спортсменов состоялся так же в Эр-Рияде в ночь 13 октября. Тогда решением судей победителем был объявлен Бетербиев. На тот момент он сохранил статус непобежденного бойца, а Бивол тогда потерпел первое поражение в карьере профессионального боксера.

Сейчас на счету россиян по одному поражению. 34-летний Бивол выиграл 23-й поединок (в его активе 11 досрочных побед. 40-летний Бетербиев до боя-реванша с Биволом выиграл 21 бой (20 – нокаутом).