Поиск

Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо) во время поединка
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над своим соотечественником Артуром Бетербиевым в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По итогам 12 раундов боя, прошедшего в Эр-Рияде, победу присудили Биволу раздельным решением судей.

Поединок стал главным событием шоу.

Первый поединок этих спортсменов состоялся так же в Эр-Рияде в ночь 13 октября. Тогда решением судей победителем был объявлен Бетербиев. На тот момент он сохранил статус непобежденного бойца, а Бивол тогда потерпел первое поражение в карьере профессионального боксера.

Сейчас на счету россиян по одному поражению. 34-летний Бивол выиграл 23-й поединок (в его активе 11 досрочных побед. 40-летний Бетербиев до боя-реванша с Биволом выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Андрей Рублев стал победителем турнира в Дохе

Андрей Рублев стал победителем турнира в Дохе

Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае

Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае

Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Россиянка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае

"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном попал на МЮ в Лиге Европы

ПСЖ сыграет с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ сыграет с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Судью наказали за взятый у Месси автограф

Судью наказали за взятый у Месси автограф

Спортивного комментатора Скворцова выписали из больницы в Новосибирске

Спортивного комментатора Скворцова выписали из больницы в Новосибирске

Сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Турнира четырех наций

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });