Сборная Японии по футболу первой завоевала путевку на ЧМ-2026

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сборная Японии со счетом 2:0 победила соперников из Бахрейна в седьмом туре третьего этапа отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Японцы набрали 19 очков, лидируют в группе С. Они гарантировали себе место в первой двойке и завоевали путевку на чемпионат мира.

Япония стала первой сборной, завоевавшей путевку на ЧМ.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная России к участию в отборе не допущена.