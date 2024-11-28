Сборная России по футболу не попала в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте опубликовала список корзин для проведения жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Сборная России в числе участников отсутствует.

Жеребьевка пройдет 13 декабря.

Отборочный турнир в Европе стартует в марте 2025 года и завершится в ноябре 2026г. В финальной части ЧМ впервые выступят 48 команд, в том числе 16 – из Европы. Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде.

Сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.