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Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу
Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цюрихе прошла жеребьевка европейской отборочной кампании на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Ряд групп будет сформирован окончательно по результатам матчей Лиги наций УЕФА.

Состав групп

Группа A: победитель в паре Германия - Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

C: проигравший в паре Португалия - Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия

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D: победитель в паре Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

E: победитель в паре Испания - Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

F: победитель в паре Португалия - Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

G: проигравший в паре Испания - Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан Марино

I: проигравший в паре Германия - Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия

J: Бельгия, Уэльс, Македония, Казахстан, Лихтенштейн

K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

L: проигравший в паре Франция - Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Путевки на ЧМ получат победители всех 12 групп, еще четыре места заполнят сборные из тех, кто занял вторые места. Еще четыре путевки будут разыграны через Лигу наций УЕФА.

Отборочный турнир в Европе стартует в марте 2025 года. В ноябре завершится групповой этап, в марте 2026 года пройдут стыковые матчи.

Россияне в отборе на ЧМ не участвуют.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

футбол ЧМ-2026
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