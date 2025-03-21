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Ковентри решила созвать комиссию по вопросу возвращения РФ на Олимпиаду

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Победившая на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что созовет комиссию для обсуждения вопроса о возвращении РФ на Олимпийские игры.

"Мы собираемся обсуждать это с коллективной группой (...) целевой рабочей группой", - сказала она Sky news в ответ на вопрос, сможет ли Россия возвратить своих спортсменов на соревнования до Зимних Олимпийских игр 2026 года.

"Я думаю, что мы должны изучать каждую ситуацию отдельно", - отметила она, отвечая на вопрос, выступает ли она против исключения стран из участия в Олимпийских играх из-за вооруженных конфликтов.

В частности, она, гражданка Зимбабве, отметила, что подобные конфликты идут в Африке. "Нужен грамотный баланс. Но в конечном счете я полагаю, что для нашего движения лучше, когда в нем представлены все спортсмены", - разъяснила Ковентри.

Накануне Ковентри подчеркнула, что спортсмены всех стран, участвующих в военных конфликтах, нуждаются в поддержке со стороны организации.

"Я верю, что мы, наконец, должны делать всё возможное и необходимое, чтобы защитить спортсменов из зон военных конфликтов", - сказала Ковентри на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о потенциальном возвращении России на Олимпийские игры.

Ковентри стала первой женщиной-президентом в истории МОК, а также первым президентом организации из представителей африканского континента.

Она вступит в должность 24 июня 2025 года, когда истекут полномочия действующего президента МОК Томаса Баха.


МОК РФ Олимпийские игры Кирсти Ковентри
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