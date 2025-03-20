Поиск

Ковентри считает, что спортсменам из зон военных конфликтов необходима поддержка МОК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Победившая на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила в четверг, что спортсмены всех стран, участвующих в военных конфликтах, нуждаются в поддержке со стороны организации.

"Я верю, что мы, наконец, должны делать всё возможное и необходимое, чтобы защитить спортсменов из зон военных конфликтов", - заявила Ковентри на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о потенциальном возвращении России на Олимпийские игры.

Она отметила, что в настоящий момент во всём мире происходит множество конфликтов, в том числе и на её родном африканском континенте, и комитет должен находить способы помогать спортсменам, оказавшимся в тяжёлых условиях.

Ранее в четверг уходящий с поста глава МОК Томас Бах объявил об избрании по итогам голосования гражданки Зимбабве Ковентри новым президентом организации.

Ковентри стала первой женщиной-президентом в истории МОК, а также первым президентом организации из представителей африканского континента. В первом туре за неё проголосовали 49 из 97 членов организации - абсолютное большинство, необходимое для избрания.

Ковентри вступит в должность 24 июня 2025 года, когда истекут полномочия действующего президента МОК Томаса Баха.

144-ая сессия МОК проходит в Греции с 19 по 21 марта 2025 года.

МОК Кирсти Ковентри Томас Бах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дзюба покинул расположение сборной России

Кирсти Ковентри избрана президентом МОК

Кирсти Ковентри избрана президентом МОК

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

Тарпищев переизбран членом МОК

Бокс включен в программу Олимпиады-2028

Бокс включен в программу Олимпиады-2028

Рекордный гол Дзюбы помог сборной России крупно победить Гренаду

Рекордный гол Дзюбы помог сборной России крупно победить Гренаду

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Дзюба вошел в стартовый состав сборной России на матч с Гренадой

Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Трамп поддержал идею Путина о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина КХЛ Малыхин умер в возрасте 34 лет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });