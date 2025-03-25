Гимнастка Леванова уверена, что Сергаева достойно заменит Винер

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова выразила уверенность, что при Татьяне Сергаевой, сменившей Ирину Винер на посту сборной России, уровень команды по-прежнему будет высоким.

"Татьяна Владиславовна – потрясающий тренер, при ней сборная России продолжит держать высокую планку, как это было при Ирине Винер", - сказала Леванова "Интерфаксу".

"Татьяна Сергаева, как и Ирина Винер, тоже являлась моим тренером, под ее руководством я тренировалась более шести лет", - подчеркнула она.

12 февраля заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.

"Ирине Александровне я безумно благодарна остаюсь всегда", - заявила Леванова.

22 февраля было объявлено, что главным тренером сборной России назначена Татьяна Сергаева. В течение 17 лет Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.