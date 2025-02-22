Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

Тренер по художественной гимнастике Татьяна Сергаева Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главным тренером сборной России по художественной гимнастике вместо ушедшей в отставку Ирины Винер назначена Татьяна Сергаева.

Ее кандидатуру согласовал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, сообщили журналистам в пресс-службе Минспорта РФ.

"Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии", - сказал Дегтярев, слова которого цитирует пресс-служба в субботу.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, со своей стороны, подчеркнул, что Сергаева - опытный тренер.

В течение 17 лет Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

12 февраля заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.