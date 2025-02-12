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Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что это было личное решение Винер

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", - говорится в заявлении Винер, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса".

По словам Винер, сегодня перед ней стоит новая, не менее важная задача - "не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".

"Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений", - сказала тренер.

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Она поблагодарила спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь. "Художественная гимнастика остаётся в надёжных руках", - заключила Винер.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в свою очередь назвал Винер "уникальным тренером, буквально создавшим школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир".

"Под её руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Её вклад в развитие спорта невозможно переоценить", - сказал министр.

"Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров", - отметил Дегтярев, добавив, что "покинуть пост - это ее решение, которое мы уважаем".

Как стало известно "Интерфаксу", Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.

Ирина Винер Минспорт Михаил Дегтярев художественная гимнастика
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