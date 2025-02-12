Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что это было личное решение Винер

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", - говорится в заявлении Винер, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса".

По словам Винер, сегодня перед ней стоит новая, не менее важная задача - "не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".

"Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений", - сказала тренер.

Она поблагодарила спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь. "Художественная гимнастика остаётся в надёжных руках", - заключила Винер.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в свою очередь назвал Винер "уникальным тренером, буквально создавшим школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир".

"Под её руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Её вклад в развитие спорта невозможно переоценить", - сказал министр.

"Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров", - отметил Дегтярев, добавив, что "покинуть пост - это ее решение, которое мы уважаем".

Как стало известно "Интерфаксу", Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.