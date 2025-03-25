Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче против Замбии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболист швейцарского "Сьона" Антон Миранчук попал стартовый состав сборной России на товарищескую игру с Замбией. Он выведет национальную команду на поле в качестве ее капитана.

Полностью состав выглядит следующим образом: Александр Максименко, Данил Круговой, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Александр Черников, Антон Миранчук, Иван Комаров, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Николай Комличенко.

Матч пройдет во вторник в Москве на стадионе "Динамо". Начало – 20:00 мск.