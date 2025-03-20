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Дзюба покинул расположение сборной России

Дзюба покинул расположение сборной России
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба не сыграет в товарищеском матче сборной России против Замбии. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, форвард "Акpона" Дзюба, защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин покинули расположение сборной.

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"Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны", - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия – Замбия пройдет 25 марта на стадионе "Динамо" в Москве. Здесь же 19 марта состоялась товарищеская встреча россиян против Гренады: Россия победила со счетом 5:0. Один из голов провел Дзюба, благодаря этому, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России – 31 гол.

Артем Дзюба Валерий Карпин футбол Александр Солдатенков Даниил Фомин
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