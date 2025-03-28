Поиск

"Авангард" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Металлургом"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" выиграл у магнитогорского "Металлурга" во втором матче стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Авангарда". Победный гол гости провели в овертайме.

В составе омского клуба голы провели Николай Прохоркин (10-я минута), Рид Буше (33), Владимир Ткачев (74), в составе "Металлурга" - Игорь Гераськин (4) и Трой Джозефс (24).

Счет в серии до четырех побед стал, таким образом, 2-0 в пользу "Авангарда".

Следующие два матча серии пройдут в Омске 30 марта и 1 апреля.

"Металлург" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Авангард КХЛ Металлург хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

Суд оправдал Дани Алвеса

Кучеров и Мичков признаны первой и второй звездами дня в НХЛ

Российского паралимпийца лишили золота Сочи-2014 из-за допинга

Россиян допустили до участия в чемпионатах мира и Европы по гребному слалому

СМИ сообщили о шагах УЕФА по возвращению российского футбола

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

Овечкин сократил до пяти голов отставание от Гретцки

Овечкин сократил до пяти голов отставание от Гретцки

Хет-трик Глушенкова помог сборной России крупно победить Замбию

Хет-трик Глушенкова помог сборной России крупно победить Замбию

Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче против Замбии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });