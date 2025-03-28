"Авангард" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Металлургом"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" выиграл у магнитогорского "Металлурга" во втором матче стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Авангарда". Победный гол гости провели в овертайме.

В составе омского клуба голы провели Николай Прохоркин (10-я минута), Рид Буше (33), Владимир Ткачев (74), в составе "Металлурга" - Игорь Гераськин (4) и Трой Джозефс (24).

Счет в серии до четырех побед стал, таким образом, 2-0 в пользу "Авангарда".

Следующие два матча серии пройдут в Омске 30 марта и 1 апреля.

"Металлург" - действующий обладатель Кубка Гагарина.