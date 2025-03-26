"Авангард" обыграл "Металлург" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" взяли верх над магнитогорским "Металлургом" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу омичей.

В составе "Авангарда" голы провели Николай Прохоркин (3-я минута), Константин Окулов (6), Семен Чистяков (36), Дамир Шарипзянов (58, в пустые ворота). Автор единственного гола у "Металлурга" - Даниил Вовченко (41).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда".

Следующий матч в этой паре пройдет 28 марта также в Магнитогорске.