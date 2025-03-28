Поиск

"Автомобилист" сравнял счет в серии с "Ак Барсом" в стартовом раунде плей-офф

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" взяли верх над казанским "Ак Барсом" во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 в пользу "Автомобилиста".

В составе победителей голы провели Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24), Алексей Бывальцев (46). Авторы голов в составе "Ак Барса" - Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (44), Дмитрий Яшкин (47).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 1-1.

Следующие два матча пройдут 30 марта и 1 апреля в Казани.

Автомобилист Ак Барс КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

Суд оправдал Дани Алвеса

Кучеров и Мичков признаны первой и второй звездами дня в НХЛ

Российского паралимпийца лишили золота Сочи-2014 из-за допинга

Россиян допустили до участия в чемпионатах мира и Европы по гребному слалому

СМИ сообщили о шагах УЕФА по возвращению российского футбола

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

Овечкин сократил до пяти голов отставание от Гретцки

Овечкин сократил до пяти голов отставание от Гретцки

Хет-трик Глушенкова помог сборной России крупно победить Замбию

Хет-трик Глушенкова помог сборной России крупно победить Замбию

Антон Миранчук будет капитаном сборной России в матче против Замбии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });