"Автомобилист" сравнял счет в серии с "Ак Барсом" в стартовом раунде плей-офф

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" взяли верх над казанским "Ак Барсом" во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 в пользу "Автомобилиста".

В составе победителей голы провели Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24), Алексей Бывальцев (46). Авторы голов в составе "Ак Барса" - Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (44), Дмитрий Яшкин (47).

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 1-1.

Следующие два матча пройдут 30 марта и 1 апреля в Казани.