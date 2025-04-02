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Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в своей карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Россиянин отличился в первом периоде выездного матча против "Бостона", реализовав большинство. Также по ходу игры 39-летний Овечкин отметился голевой передачей. Результативная игра российского форварда позволила "Вашингтону" победить "Бостон" (4:3) и прервать серию из трех поражений.

В составе "Бостона" результативный пас оформил на свой счет россиянин Марат Хуснутдинов.

Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. От достижения канадца он отстает на три гола; для того, чтобы установить новый рекорд, необходимо нанести три точных броска.

До финиша регулярного чемпионата "Вашингтону" осталось провести восемь матчей, ближайший из них пройдет в ночь на 3 апреля: столичный клуб в гостях сыграет с "Каролиной".

Сейчас "Вашингтон" лидирует в Восточной конференции НХЛ, набрав в 74 матчах 105 очков. "Каролина" - на второй строчке: 94 балла в 73 встречах. "Бостон" - аутсайдер конференции: 69 очков в 75 матчах.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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