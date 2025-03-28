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"Вашингтон" проиграл второй матч подряд в НХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Миннесоте" в гостевом матче регулярного чемпионата НХД.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу "Миннесоты".

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился. На его счету в регулярных чемпионатах по-прежнему 889 голов, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет пять точных бросков (и шесть – от установления нового достижения).

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов по-прежнему восстанавливается после травмы. Накануне он впервые вышел на тренировку на лед после перенесенной операции.

Для "Вашингтона" поражение стало вторым подряд. Сейчас команда лидирует в Восточной конференции НХЛ, набрав в 72 матчах 103 очка.

"Миннесота" - на седьмом месте в Западной конференции: 87 очков в 73 матчах.

Александр Овечкин Вашингтон Кирилл Капризов НХЛ Уэйн Гретцки хоккей
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