Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 890 число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В домашнем матче против "Баффало" (5:8) россиянин поразил ворота соперника в середине третьего периода. Кроме того, по ходу игры 39-летний хоккеист отметился двумя результативными передачами.

Теперь отставание Овечкина от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) составляет четыре гола. Соответственно, для того, чтобы установить новое высшее достижение, спортсмену нужно забросить пять шайб.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Бостона" в гостях в ночь на 3 апреля по московскому времени. До окончания регулярного чемпионата команде осталось сыграть девять матчей.

Что касается нынешнего сезона, в 57 матчах Овечкин забросил 37 шайб и сделал 26 результативных передач.

"Вашингтон" продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ, набрав 103 очка. "Баффало" в этой конференции на последнем, 16-м месте: 68 очков.