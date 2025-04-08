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"Салават Юлаев" стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили новосибирскую "Сибирь" в решающем, седьмом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В составе клуба из столицы Башкортостана голы провели Деннис Ян (22-я минута), Скотт Уилсон (30).

Автор гола у "Сибири" - Тейлор Бек (41).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Салавата Юлаева", который, таким образом, вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Салават Юлаев Сибирь КХЛ хоккей Кубок Гагарина
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