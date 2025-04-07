"Ак Барс" выиграл у "Автомобилиста" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли екатеринбургский "Адмирал" в решающем, седьмом матче серии плей-офф КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Ак Барса". Победитель определился во втором овертайме.

На 9-й минуте Александр Шаров вывел "Автомобилист" вперед. На 16-й Илья Сафонов сравнял счет в игре, на 84-й Кирилл Семенов забросил победную для "Ак Барса" шайбу.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Ак Барса", который, таким образом, стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина.