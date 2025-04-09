Джокович проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович уступил чилийцу Алехандро Табило в матче второго круга турнира Masters в Монте-Карло.

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу Табило.

В мировом рейтинге Джокович занимает пятое место, Табило – 32-е.

Ранее Джокович дважды выигрывал этот турнир.

Призовой фонд турнира – свыше 6,1 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.