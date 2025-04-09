В МОК заявили о диалоге с федерациями по допуску россиян на ОИ-2026

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - МОК ведет переговоры с федерациями зимних видов спорта по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

"Что касается зимних федераций, мы ведем переговоры со многими из них и приводим пример опыт летней Олимпиады в Париже где возвращение прошло очень гладко", - сказал Макконнелл журналистам, напомнив, что на ОИ-2024 действовали "очень четкие процессы проверки соответствия требованиям, которые теперь существуют во многих летних олимпийских федерациях".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Кирсти Ковентри, победившая на выборах президента (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что созовет комиссию для обсуждения вопроса о возвращении РФ на Олимпийские игры. Ковентри вступит в должность 24 июня 2025 года, когда истекут полномочия действующего президента МОК Томаса Баха.

На летней Олимпиаде в Париже выступили 15 россиян, они приняли участие в соревнованиях под нейтральным флагом.