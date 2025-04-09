Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2 в пользу россиянина.

Недавно лишившийся статуса первой ракетки России Медведев занимает в мировом рейтинге 11-е место, Мюллер – 39-е.

В следующем круге Медведев сыграет с 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором.

Призовой фонд турнира – свыше 6,1 млн евро.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.